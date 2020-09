Contenimento del coronavirus, intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continua senza sosta l’attività di controllo delle Forze dell’ordine volta a contrastare la diffusione del coronavirus nei luoghi di maggiore assembramento dislocati nelle zone del centro cittadino e della Provincia interessate dal fenomeno della Movida. Nel corso di questo fine settimana a seguito di mirati controlli, in zona Torrione, è stata elevata una sanzione amministrativa a carico di un esercizio commerciale – bar – per una serie di inosservanze, tra le quali il mancato utilizzo dei DPI (mascherina) da parte dei gestori, la mancata presenza all’ingresso di informazioni sulle misure anticoronavirus e la carenza dell’apparecchio per il rilevamento della temperatura corporea. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continua senza sosta l’attività di controllodell’ordine volta a contrastare la diffusione delnei luoghi di maggiore assembramento dislocati nelle zone del centro cittadino e della Provincia interessate dal fenomeno della Movida. Nel corso di questo fine settimana a seguito di mirati, in zona Torrione, è stata elevata una sanzione amministrativa a carico di un esercizio commerciale – bar – per una serie di inosservanze, tra le quali il mancato utilizzo dei DPI (mascherina) da parte dei gestori, la mancata presenza all’ingresso di informazioni sulle misure antie la carenza dell’apparecchio per il rilevamento della temperatura corporea. Gli ...

