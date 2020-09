Che tempo che fa torna su Rai 3: tutte le informazioni sulla nuova edizione (Di domenica 27 settembre 2020) Quest’anno Che tempo Che Fa compie 18 anni. Il programma condotto da Fabio Fazio, dopo aver abbandonato Rai 1 e adesso anche Rai 2, approda in prima serata su Rai 3 a partire da domenica 27 settembre 2020. Accanto a Fazio, come sempre, vedremo anche questa volta la spumeggiante Luciana Littizzetto, con Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz e anche Enrico Brignano. Quest’anno Che tempo Che Fa si è confermato il programma più social della tv italiana con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo. Con l’approdo su Rai 3, il programma però cambia faccia e sarà diviso in tre parti: dalle ore 20:00, arriva Che tempo Che Fa – Anteprima, uno spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale. Dalle ore 20:35, ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) Quest’anno CheChe Fa compie 18 anni. Il programma condotto da Fabio Fazio, dopo aver abbandonato Rai 1 e adesso anche Rai 2, approda in prima serata su Rai 3 a partire da domenica 27 settembre 2020. Accanto a Fazio, come sempre, vedremo anche questa volta la spumeggiante Luciana Littizzetto, con Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz e anche Enrico Brignano. Quest’anno CheChe Fa si è confermato il programma più social della tv italiana con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo. Con l’approdo su Rai 3, il programma però cambia faccia e sarà diviso in tre parti: dalle ore 20:00, arriva CheChe Fa – Anteprima, uno spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale. Dalle ore 20:35, ...

Capezzone : E questi signori di Huffington Post sarebbero i garantisti? I fautori della presunzione di innocenza? Quelli che, n… - AlbertoBagnai : Torno sul blog dopo tanto tempo per accorgermi che con la crisi la qualità dello spam è decisamente migliorata... - CarloCalenda : Si. Come sempre accade nelle cose che fai quando vedi dei progressi. Per crescere ci vuole tempo, lavoro e passione… - speleodori : RT @f_ronchetti: Cosa ci deve dire #Fauci che i nostri virologi non hanno già detto ? Possiamo guardare oltre ? Perché non invitare #UgoAma… - Masssimilianoo : RT @vitalbaa: La proroga dello stato di emergenza (ammesso possa farsi, l’interpretazione non è univoca) attesta il fallimento del governo:… -