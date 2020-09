Antonella Liuzzi moglie Lino Guanciale | chi è | età | matrimonio | Bocconi

(Di domenica 27 settembre 2020) Ha rubato il cuore dell’attore, chi è la belladi: età,, lavoro,e tutte le info che la riguarda(fonte foto: Instagram, @official)Invidiata da tantissime fan di suo marito, ecco chi è, ladel bell’attore, ospite a Domenica In da Mara Venier: età,, lavoro,e tutte le curiosità che la riguardano. Personaggio riservato e poco ...

infoitcultura : Lino Guanciale si confessa sulla moglie Antonella Liuzzi - infoitcultura : Lino Guanciale, moglie Antonella Liuzzi, discrezione, attore a 19 anni - zazoomblog : Lino Guanciale si confessa sulla moglie Antonella Liuzzi - #Guanciale #confessa #sulla #moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Liuzzi

Chi è la moglie di Lino Guanciale? L'attore e Antonella Liuzzi si sono sposati in segreto, come mai? Sono stati vittime di cyber bullismo.“Facciamola diventare un po’ gelosa, d’altra parte sa chi sposava! Mi spiace ma ho visto le foto che ha messo la moglie su Instagram…caspita che lato B che ha avuto! Non ci posso credere…“. Questo uno ...