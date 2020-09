Anticipazioni Una Vita giovedì 1 ottobre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Giovedì 1 ottobre 2020 – La decisione di Rosina: Rosina non è pronta a iniziare una nuiova storid d’amore così accetta di vedere Liberto solo per potergli comunicare cosa ha deciso di fare in merito. Successivamente vedremo Felicia sempre più confusa in merito al comportamento strambo di Emilio. Cosa vuole veramente Ledesma da lui? L'articolo Anticipazioni Una Vita giovedì 1 ottobre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Giovedì 1– La decisione di Rosina: Rosina non è pronta a iniziare una nuiova storid d’amore così accetta di vedere Liberto solo per potergli comunicare cosa ha deciso di fare in merito. Successivamente vedremo Felicia sempre più confusa in merito al comportamento strambo di Emilio. Cosa vuole veramente Ledesma da lui? L'articoloUnagiovedì 1News Programmi Tv.

Olivia_somebody : @TwBeautiful non ho seguito le anticipazioni.. ma Thomas e Zoe insieme potrebbero commettere 8500 reati in una settimana - infoitcultura : Anticipazioni ed ospiti Verissimo 26 settembre: in studio una coppia della scorsa edizione del Grande Fratello Vip - Notiziedi_it : Daydreamer in onda anche la domenica con una doppia storia d’amore: anticipazioni 27 settembre - zazoomblog : UNA VITA anticipazioni puntata di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2020 - #anticipazioni #puntata #domenica - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni La trama di #domani, #27settembre -