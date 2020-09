Tu Si Que Vales 2020: Vito Nolfo (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche Vito Nolfo, 78enne della provincia di Trapani. Vito, dalla voce tenorile, ha voluto proporre l’imitazione di alcuni animali, come il pulcino e la gallina, anche se non erano proprio identici. A causa di un po’ di mal di gola, però, Vito è stato invitato a tornare la prossima puntata. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Vito Nolfo nella ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 26 settembre, abbiamo visto anche, 78enne della provincia di Trapani., dalla voce tenorile, ha voluto proporre l’imitazione di alcuni animali, come il pulcino e la gallina, anche se non erano proprio identici. A causa di un po’ di mal di gola, però,è stato invitato a tornare la prossima puntata. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella ...

_iamamess__ : @muydeprimidaa Perché a tu si que vales il 90% dei siciliani che vanno sono disagiati? Parli da siciliana - Federica243 : RT @intommosgang: prima the story of my life, poi say something TU SI QUE VALES VEDI DI SMETTERLA #tusiquevales - tpwk_ty_ : @Sottonapernello MA COS'È TU SI QUE VALES? - ladyoscarz : RT @iam_alessiaaa: ma c’è davvero qualcuno che guarda tu si que vales non per le de ferilli? assurdo. #tusiquevales - connje_ : RT @iam_alessiaaa: ma c’è davvero qualcuno che guarda tu si que vales non per le de ferilli? assurdo. #tusiquevales -