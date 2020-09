Torino, infortunio Rincon: problema muscolare (Di sabato 26 settembre 2020) Tomas Rincon è uscito per un infortunio durante Torino-Atalanta Tomas Rincon, centrocampista del Torino, è stato vittima di un infortunio durante la partita contro l’Atalanta. El General è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra. Al suo posto, all’80’, è entrato in campo il giovane classe 1997 Jacopo Segre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tomasè uscito per undurante-Atalanta Tomas, centrocampista del, è stato vittima di undurante la partita contro l’Atalanta. El General è stato costretto a lasciare il campo per unai flessori della coscia sinistra. Al suo posto, all’80’, è entrato in campo il giovane classe 1997 Jacopo Segre. Leggi su Calcionews24.com

