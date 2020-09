Stadi aperti al 25%, il no adesso è ufficiale Il Cts: «Aspettiamo metà ottobre» (Di sabato 26 settembre 2020) Le Regioni avevano approvato linee giuda per aumentare il pubblico fino al 25% della capienza degli impianti. Gli esperti nella riunione di oggi hanno ribadito la loro contrarietà Leggi su corriere (Di sabato 26 settembre 2020) Le Regioni avevano approvato linee giuda per aumentare il pubblico fino al 25% della capienza degli impianti. Gli esperti nella riunione di oggi hanno ribadito la loro contrarietà

