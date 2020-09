Serie C Eleven Sports | 1a Giornata - Programma e Telecronisti

Leggi su digital-news

(Di sabato 26 settembre 2020)è pronta a tornare sul mercato con una nuova offerta legata al calcio per la stagione 2020/21. Per il sesto anno consecutivo, infatti,è broadcaster ufficiale del campionato diC, con sessanta squadre, suddivise in tre gironi, pronte a sfidarsi per conquistare il pass per laB.Un campionato che vedrà la partecipazione di club storici come Bari, Cesena e...