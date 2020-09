Rubavano soldi delle multe | 2 fermati negli uffici Anm

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cercano di rubaredell’Anm nel cuore della notte ma vengono avvistati dai residenti della zona che chiamano le forze dell’ordine. Stanotte gli agenti dell’o Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via PierVigne per la segnalazione di alcune persone che stavano armeggiando all’esterno dell’ingresso degliamministrativi dell’Azienda Napoletana Mobilità. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la forzatura della porta e udito dei rumori provenienti dall’interno; una volta entrati hanno sorpreso e bloccato due uomini che stavano tentando di aprire, con alcuni arnesi da scasso, un armadio blindato in cui erano ...