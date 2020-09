Paolo Sorrentino | bellezza e riflessione | I registi del decennio

Leggi su tuttotek

(Di sabato 26 settembre 2020) Oggi andremo ad analizzare uno dei più grandiitaliani moderni, ovvero, autore di film pluripremiati come La grandeè ormai un marchio del cinema italiano. Dopo gli studi universitari, alla facoltà di economia, in poco tempo è diventato un regista popolarissimo, per questo amato ma anche odiato. La “benedizione” internazionale è poi arrivata con La grande(2013), vincitore come miglior film straniero agli Oscar. In un certo senso, possiamo anche fare un paragone con Christopher Nolan, già trattato in questa rubrica. Diversi sono i punti comuni a livello professionale (non certamente a livello di cinema). Tutti e due infatti hanno ottenuto un enorme ...