Nella casa del GF VIP 5 si discute sulla relazione di Adua e Gabriel Garko e qualcuno si arrabbia (Di sabato 26 settembre 2020) Che favola volesse dire fiction, è stato abbastanza chiaro a tutti, come era chiarissimo a tutti che Adua del Vesco e Gabriel Garko non fossero mai stati insieme Nella vita reale. Ma Nella casa del Grande Fratello VIP 5 a quanto pare, Adua non ha ben capito il messaggio di Gabriel che forse, con le sue parole, l’ha invitata proprio a non essere più Adua, ma Rosalinda. L’ha liberata da tutte le menzogne che per anni hanno caratterizzato la loro vita ma a quanto pare, Adua prova ancora del pudore, o forse non sa come comportarsi. Nella casa però, qualcuno vuole approfondire e Fulvio Abbate ad esempio, chiede ad Adua che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 settembre 2020) Che favola volesse dire fiction, è stato abbastanza chiaro a tutti, come era chiarissimo a tutti chedel Vesco enon fossero mai stati insiemevita reale. Madel Grande Fratello VIP 5 a quanto pare,non ha ben capito il messaggio diche forse, con le sue parole, l’ha invitata proprio a non essere più, ma Rosalinda. L’ha liberata da tutte le menzogne che per anni hanno caratterizzato la loro vita ma a quanto pare,prova ancora del pudore, o forse non sa come comportarsi.però,vuole approfondire e Fulvio Abbate ad esempio, chiede adche ...

