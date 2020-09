MotoGp di Catalogna, Morbidelli in pole davanti a Quartararo e Rossi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Franco Morbidelli conquista la pole position nel Gran Premio di Catalogna. Il pilota italiano (Petronas Yamaha) è il più veloce di tutti in qualifica e ferma il cronometro a 1'38"798 davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo che segna il secondo tempo e Valentino Rossi (terzo tempo a +0"331). Seconda fila per Jack Miller, Maverick Vinales e Johann Zarco. Tra gli altri italiani partirà dalla terza fila Danilo Petrucci (nono), assieme a Pol Espargaro e Joan Mir. L'ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp sul circuito di Montmelò riparte domattina alle ore 10:40 per il consueto warm-up prima della gara delle ore 15:00. Per la Petronas Yamaha è una giornata trionfale: piazza i suoi ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Francoconquista laposition nel Gran Premio di. Il pilota italiano (Petronas Yamaha) è il più veloce di tutti in qualifica e ferma il cronometro a 1'38"798al compagno di squadra Fabioche segna il secondo tempo e Valentino(terzo tempo a +0"331). Seconda fila per Jack Miller, Maverick Vinales e Johann Zarco. Tra gli altri italiani partirà dalla terza fila Danilo Petrucci (nono), assieme a Pol Espargaro e Joan Mir. L'ottavo appuntamento del Mondiale disul circuito di Montmelò riparte domattina alle ore 10:40 per il consueto warm-up prima della gara delle ore 15:00. Per la Petronas Yamaha è una giornata trionfale: piazza i suoi ...

