Maltempo | niente apertura notturna per gli scavi di Pompei

(Di sabato 26 settembre 2020) Le previsioni della Protezione civile della Regione Campania, che ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente in vigore ha indotto la Soprintendenza archeologica dia rinviare a data da destinarsi l’serale che era in programma questa sera e domani sera, nell’ambito le Giornate Europee del Patrimonio. Chiusi, quindi i siti di, Oplontis e Villa Regina a Boscoreale. La Soprintedenza comunica che l’serale sara’ riproposta in data da definirsi, che sara’ appositamente comunicata sul sito www.isites.org. Permangono le iniziative diurne delle Giornate Europee di oggi e domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.