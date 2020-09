La moglie di Fontana a suo fratello: "Chiama l'assessore per i camici" (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 settembre 2020 - "Prova a Chiamare assessore Cattaneo di Varese, ..., sembra che siano molto interessati ai camici, ..., questo mi dice assessore al Bilancio Caparini". È un messaggio ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 settembre 2020 - "Prova areCattaneo di Varese, ..., sembra che siano molto interessati ai, ..., questo mi diceal Bilancio Caparini". È un messaggio ...

fattoquotidiano : CAMICI ALLA LOMBARDIA Le chat dopo Report tra la moglie del presidente e suo fratello Andrea Dini: “Prendi il camio… - fattoquotidiano : Caso camici alla Regione Lombardia, la moglie di Fontana scrisse al fratello: “Chiama l’assessore, sembra siano mol… - Alberto40264400 : RT @ilruttosovrano: C'era una volta una donazione che partì come ordine dalla Regione a insaputa del Presidente, che però volle trasformare… - Nico01042014 : RT @DeSantis1948: Una Fontana di guai per la Lega. Per i pm il governatore e la moglie sapevano del conflitto d’interessi nell’affaire cami… - Mario26775746 : RT @DeSantis1948: Una Fontana di guai per la Lega. Per i pm il governatore e la moglie sapevano del conflitto d’interessi nell’affaire cami… -