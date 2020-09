Intervista esclusiva a Briga | In radio con Humans VS Apes (Di sabato 26 settembre 2020) Briga torna in rotazione radiofonica insieme a Mostro per il brano Humans VS Apes, un singolo nato pochi anni fa con una collaborazione con Mostro e che adesso è destinato a conquistare le vette delle classifiche. Mattia Bellegrandi, che tutti conosciamo come Briga, comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica nella … L'articolo Intervista esclusiva a Briga In radio con Humans VS Apes proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020)torna in rotazionefonica insieme a Mostro per il branoVS, un singolo nato pochi anni fa con una collaborazione con Mostro e che adesso è destinato a conquistare le vette delle classifiche. Mattia Bellegrandi, che tutti conosciamo come, comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica nella … L'articoloInconVSproviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : «Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ?? ???? ??L'intervista esclusiva ad Alva… - kolberg96 : RT @PianetaMilan: La nostra intervista esclusiva con @kolberg96 (@BodoNu) su #Hauge e l'interesse del #Milan - (@GG_Giuffrida) @acmilan @Gl… - blue_dunk : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - valee_101 : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - canyamanem : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista esclusiva WWE: Intervista esclusiva a Drew McIntyre, attuale WWE Champion Everyeye Serie TV Intervista esclusiva a Briga | In radio con Humans VS Apes

Briga torna in rotazione radiofonica insieme a Mostro per il brano Humans VS Apes, un singolo nato pochi anni fa con una collaborazione con Mostro e che adesso è destinato a conquistare le vette delle ...

In ricordo di Sergio Bonelli

Papà Gianluigi, la mamma Tea e il loro figlio Sergio ritratti da Fernando Tacconi. A nove anni dalla scomparsa di Sergio Bonelli, ho il piacere di ripubblicare questa intervista che il grande editore ...

Briga torna in rotazione radiofonica insieme a Mostro per il brano Humans VS Apes, un singolo nato pochi anni fa con una collaborazione con Mostro e che adesso è destinato a conquistare le vette delle ...Papà Gianluigi, la mamma Tea e il loro figlio Sergio ritratti da Fernando Tacconi. A nove anni dalla scomparsa di Sergio Bonelli, ho il piacere di ripubblicare questa intervista che il grande editore ...