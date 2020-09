“Guarda quella pu**ana con la gonna”, tre uomini picchiano una studentessa per strada (Di sabato 26 settembre 2020) Aggredita da tre uomini perchè infastiditi dal modo in cui era vestita. Sono stati momenti terribili per una studentessa di 22 anni, conosciuta solo come Elizabeth, trattenuta da due uomini e poi presa a pugni da un terzo mentre tornava a casa. La violenza si è consumata a Strasburgo, in Francia. In un’intervista alla radio … L'articolo “Guarda quella pu**ana con la gonna”, tre uomini picchiano una studentessa per strada NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 26 settembre 2020) Aggredita da treperchè infastiditi dal modo in cui era vestita. Sono stati momenti terribili per unadi 22 anni, conosciuta solo come Elizabeth, trattenuta da duee poi presa a pugni da un terzo mentre tornava a casa. La violenza si è consumata a Strasburgo, in Francia. In un’intervista alla radio … L'articolo “Guardacon la gonna”, treunaperNewNotizie.it.

DavidG__ : RT @byoblu: Vi ricordate quella storia che per anni ci hanno raccontato sugli Stati europei virtuosi? Tra questi la Germania è sempre stata… - albanimrc : ...quella parte d’Italia più liberale, che guarda come modello all’Europa, alla modernità, all’occidente, al libero… - mittdolcino : @Takarawa3 Bravissimo Guarda, se togli Savlini e fai un progetto serio noi lo avalliamo e supportiamo Ma senza bugi… - QAin51404808 : RT @byoblu: Vi ricordate quella storia che per anni ci hanno raccontato sugli Stati europei virtuosi? Tra questi la Germania è sempre stata… - _itsmeserena : @DanyDoc1 @ShilasWords Ma l'hai sentita quando ha detto: 'però non lo dovevi abbracciare. Hai sbagliato'? E guarda… -

Ultime Notizie dalla rete : “Guarda quella Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentate le “buone pratiche” italiane Fortune Italia