Governo, Zingaretti: “Più solido dopo le elezioni, ma non escludo trabocchetti” (Di sabato 26 settembre 2020) “Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è stabilizzato perché la forza politica più coerente ha avuto ottimi risultati” alle Regionali. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all’evento ‘Insieme per Ricostruire, Riparte l’Italia’. “E anche l’alleanza – ha aggiunto – anche se a livello locale spesso non c’è stata, dove si è avuta ha ottenuto ottimi risultati. Spero che la stagione delle picconate sia finita“. L'articolo Governo, Zingaretti: “Più solido dopo le elezioni, ma non escludo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o ilnon posso dirlo io. Ma il quadro politico si è stabilizzato perché la forza politica più coerente ha avuto ottimi risultati” alle Regionali. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, all’evento ‘Insieme per Ricostruire, Riparte l’Italia’. “E anche l’alleanza – ha aggiunto – anche se a livello locale spesso non c’è stata, dove si è avuta ha ottenuto ottimi risultati. Spero che la stagione delle picconate sia finita“. L'articolo: “Piùle, ma non...

