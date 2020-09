‘Gf Vip 5’, il coming out di Gabriel Garko contro ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti: ecco chi ha vinto la seconda gara di ascolti (Di sabato 26 settembre 2020) E’ andata in onda ieri la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip durante il Quale vi è stato un momento che rimarrà nella storia del reality, ovvero il coming out dell’attore Gabriel Garko. Il Gf ha tenuto incollati allo schermo 2.877.000 spettatori pari al 16.8% di share, perdendo la serata contro Rai Uno con Tale e Quale Show, condotto come ogni anno da Carlo Conti che ha totalizzato 3.741.000 spettatori con il 18.5% di share. Le avventure dei concorrenti Vip all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno però coinvolto di più il grande pubblico rispetto alla puntata di venerdì scorso, che aveva registrato 2.440.000 spettatori e uno share pari 14,77%. Mentre lo ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) E’ andata in onda ieri la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip durante ilvi è stato un momento che rimarrà nella storia del reality, ovvero ilout dell’attore. Il Gf ha tenuto incollati allo schermo 2.877.000 spettatori pari al 16.8% di share, perdendo la serataRai Uno con Tale eShow, condotto come ogni anno dache ha totalizzato 3.741.000 spettatori con il 18.5% di share. Le avventure dei concorrenti Vip all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno però coinvolto di più il grande pubblico rispetto alla puntata di venerdì scorso, che aveva registrato 2.440.000 spettatori e uno share pari 14,77%. Mentre lo ...

Corriere : Gabriel Garko e il «segreto di pulcinella»: cosa ha detto l’attore al Gf Vip - davidemaggio : Stasera diretta su Instagram al termine del GF VIP. Bisogna dire alcune cose - fanpage : Gabriel Garko fa coming out al #GFVip 2020 in lacrime: “Con Adua Del Vesco una favola falsa” - EnioNonno : RT @Marco_dreams: Orban blocca il Recovery Fund. Trump vuole mettere alla Corte Suprema Amy Coney, ultraconservatrice e agguerrita antiabor… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il coming out di #GabrielGarko contro ‘#TaleeQualeShow’ di #CarloConti: ecco chi ha vinto la seconda ga… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera