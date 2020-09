GF Vip 5 | Adua Del Vesco | messaggio in codice del fidanzato | i dubbi

(Di sabato 26 settembre 2020) Tra le sorprese legate all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 c’è anche la sorpresa che ilGiuliano ha fatto all’attriceDel. Al di là delle dichiarazioni e delle parole d’amore, inevitabili in questa situazione, a colpire sono state alcune frasi del ragazzo. In primis, il fatto che lui le abbia detto “basta col passato”, alludendo all’Ares Gate, secondariamente unin tedesco davvero poco chiaro. GF Vip 5, l’emozionante incontro traDele ilGiuliano “Sono qui perché mi sono preoccupato” ha spiegato Giuliano quando si è trovato davanti la fidanzata. “Ti ho visto malinconica. Tutte le persone che ti amano stanno facendo ...

infoitcultura : Gabriel Garko e Gabriele Rossi insieme | La conferma di Adua Del Vesco al GF Vip - infoitcultura : Adua Del Vesco bersaglio di Patrizia De Blanck al GF Vip: “Devi stare zitta…” - piobulgaro : Gabriel Garko fa coming out nella casa del Grande Fratello VIP, ma quel 'segreto di Pulcinella', nasconde dietro un… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci rimprovera Adua | Paura del Covid-19 dopo l’abbraccio al GF Vip - infoitcultura : GF VIP 5, le prese in giro a Gabriel Garko e Adua Del Vesco scatenano l’indignazione sul web -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adua

Il coming out di Gabriel Garko in diretta nella casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente fatto impazzire i social. L'attore, anche se non ha detto esplicitamente di essere gay, in una lettera ind ...Con quelle frasi sul passato da affrontare nelle “sedi opportune”, il fidanzato di Adua Del Vesco non ha fatto altro che alimentare dubbi e sospetti al Grande Fratello Vip. Entrato con l’intento dichi ...