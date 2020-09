Covid-19, lo studio da Napoli: “Acqua ossigenata efficace contro il virus” (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’acqua ossigenata può aiutare contro il coronavirus. Un pool di ricercatori napoletani propone di incentivare l’uso dell’acqua ossigenata nella profilassi anti-Covid-19. Sull’ argomento è stato pubblicato uno studio sulla rivista internazionale “Infection control & Hospital Epidemiology”, della Cambridge University. L’acqua ossigenata (perossido di idrogeno) è utilizzata per la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e del naso. Le sue proprietà antisettiche sono ben note alla comunità scientifica. “Il perossido d’idrogeno – dice Antonio Del Prete, docente di Oftalomologia all’ ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’acquapuò aiutareil coronavirus. Un pool di ricercatori napoletani propone di incentivare l’uso dell’acquanella profilassi anti--19. Sull’ argomento è stato pubblicato unosulla rivista internazionale “Infectionl & Hospital Epidemiology”, della Cambridge University. L’acqua(perossido di idrogeno) è utilizzata per la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e del naso. Le sue proprietà antisettiche sono ben note alla comunità scientifica. “Il perossido d’idrogeno – dice Antonio Del Prete, docente di Oftalomologia all’ ...

