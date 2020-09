Coronavirus, Zingaretti: «Lockdown? Non escludo nulla». E intanto Conte parla di ripartenza «accelerata» – I video (Di sabato 26 settembre 2020) «Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì». A rispondere alla domanda relativa a un ipotetico nuovo Lockdown è il segretario del Pd e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Nelle ore concitate dei dati tutt’altro che positivi, che certificano un aumento dei contagi più importante nel suo territorio rispetto ad altri (+219 oggi), il governatore dichiara di non escludere alcuna possibilità, anche quella di un ritorno a un blocco totale o all’obbligo di indossare le mascherine sempre «In maniera ossessiva continuo a dire che tornare a vivere significa rispettare le regole» ha detto il segretario del Pd, facendo chiaro riferimento ad esempi come Francia e Regno Unito. «Hanno creduto di tenere sotto controllo il virus liberandosi delle regole», ha detto, ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) «Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì». A rispondere alla domanda relativa a un ipotetico nuovoè il segretario del Pd e presidente della regione Lazio Nicola. Nelle ore concitate dei dati tutt’altro che positivi, che certificano un aumento dei contagi più importante nel suo territorio rispetto ad altri (+219 oggi), il governatore dichiara di non escludere alcuna possibilità, anche quella di un ritorno a un blocco totale o all’obbligo di indossare le mascherine sempre «In maniera ossessiva continuo a dire che tornare a vivere significa rispettare le regole» ha detto il segretario del Pd, facendo chiaro riferimento ad esempi come Francia e Regno Unito. «Hanno creduto di tenere sotto controllo il virus liberandosi delle regole», ha detto, ...

