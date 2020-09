Caso Suárez, la procura di Perugia riprogrammerà l’indagine (per ora sospesa) per «garantire la doverosa riservatezza» (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio della prossima settimana è previsto un vertice investigativo per riprogrammare, nel rispetto del segreto investigativo, l’attività coordinata dalla procura di Perugia che sta cercando di far luce sull’esame di conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suárez all’università per stranieri di Perugia. Il procuratore Raffaele Cantone, infatti, ha chiesto che l’attività investigativa venisse fermata dopo alcune violazioni del segreto istruttorio. L’azione della magistratura è dunque finalizzata a «garantire la doverosa riservatezza». Il procuratore Cantone ha anche espresso massima fiducia ai sostituti procuratori che stanno ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) All’inizio della prossima settimana è previsto un vertice investigativo per riprogrammare, nel rispetto del segreto investigativo, l’attività coordinata dalladiche sta cercando di far luce sull’esame di conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suárez all’università per stranieri di. Iltore Raffaele Cantone, infatti, ha chiesto che l’attività investigativa venisse fermata dopo alcune violazioni del segreto istruttorio. L’azione della magistratura è dunque finalizzata a «la». Iltore Cantone ha anche espresso massima fiducia ai sostitutitori che stanno ...

pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - fattoquotidiano : LE INDAGINI SUL CASO #SUAREZ In un primo momento s’è parlato di “sospensione” delle investigazioni. Poi la precisaz… - aferraricislit2 : RT @aferraricislit2: Ecco perché è reato pubblicare, anche oggi, le intercettazioni del caso Suarez -

