Caso Suarez, c'è un terzo indagato per corruzione (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle carte dell'inchiesta di Perugia accusato anche il professor Rocca: era nella commissione d'esame dell'Università per Stranieri e consegnò subito il diploma al giocatore. Cuadrado, che ha fatto lo stesso test a Torino, avrà i risultati solo tra un mese Leggi su repubblica (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle carte dell'inchiesta di Perugia accusato anche il professor Rocca: era nella commissione d'esame dell'Università per Stranieri e consegnò subito il diploma al giocatore. Cuadrado, che ha fatto lo stesso test a Torino, avrà i risultati solo tra un mese

