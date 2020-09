Voli cancellati, istruttoria Antitrust: la replica di easyJet (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – “Prendiamo atto della procedura avviata da AGCM e collaboreremo pienamente con le Autoritá durante le loro indagini. Nel caso di un volo cancellato, continuiamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di modificare il volo, richiedere un voucher o ottenere un rimborso in denaro, sempre nel pieno rispetto della legislazione italiana ed europea“. Così easyJet commenta la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato quattro procedimenti istruttorinei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, easyJet, Ryanair e Vueling. Nel mirino “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati dalle compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – “Prendiamo atto della procedura avviata da AGCM e collaboreremo pienamente con le Autoritá durante le loro indagini. Nel caso di un volo cancellato, continuiamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di modificare il volo, richiedere un voucher o ottenere un rimborso in denaro, sempre nel pieno rispetto della legislazione italiana ed europea“. Cosìcommenta la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha avviato quattro procedimenti istruttorinei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama,, Ryanair e Vueling. Nel mirino “la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo in seguitodalle compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i ...

