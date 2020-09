Verona | ufficiale | torna Salcedo in prestito dall' Inter

(Di venerdì 25 settembre 2020)- Per Eddieilha finalmente chiuso la trattativa. L'attaccante italiano di origini colombianeper il secondo anno di fila nella città di Giulietta e Romeo, in...

claudioruss : UFFICIALE - L’A.C. #Chievo Verona comunica di aver acquisito dall’SSC #Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/202… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - BBilanShit : RT @NonConoscoVG: UFFICIALE - Eddie Salcedo è un nuovo giocatore del Verona. - diegocecati : RT @NonConoscoVG: UFFICIALE - Eddie Salcedo è un nuovo giocatore del Verona. - VittoRoto : ?? UFFICIALE ?? #Salcedo torna al #Verona: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'#Inter.… -

L'Hellas riporta a Verona l'attaccante dell'Inter Salcedo. Dopo l'esperienza in prestito dello scorso campionato, la punta avrà una nuova occasione di dimostrare il suo valore alla corte di Ivan Juric ...Come filtrava ormai da diversi giorni, Eddie Salcedo è tornato ufficialmente in prestito all’Hellas Verona. L’attaccante classe 2001 già la passata stagione aveva giocato con la formazione allenata da ...