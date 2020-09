Uomini e Donne, oggi: nuove accuse per Jessica, Selene tra Davide e Nicola (Di venerdì 25 settembre 2020) Jessica Antonini accusata di essersi avvicinata troppo in fretta a Davide, intanto Selene mostra interesse per Vivarelli facendo arrabbiare Donadei Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena in studio. Gemma continua a conoscere sia Biagio che Paolo, con quest’ultimo è scoppiata una discussione a causa della sua frequentazione con l’atro cavaliere. Jessica Antonini e Davide Lorusso sono sempre più vicini e complici, tra loro l’intesa è stata palese sin dall’inizio. Il fatto che si siano avvicinati in così poco tempo ha fatto insospettire molti, oggi in studio anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 settembre 2020)Antonini accusata di essersi avvicinata troppo in fretta a, intantomostra interesse per Vivarelli facendo arrabbiare Donadei Si concludela settimana di, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena in studio. Gemma continua a conoscere sia Biagio che Paolo, con quest’ultimo è scoppiata una discussione a causa della sua frequentazione con l’atro cavaliere.Antonini eLorusso sono sempre più vicini e complici, tra loro l’intesa è stata palese sin dall’inizio. Il fatto che si siano avvicinati in così poco tempo ha fatto insospettire molti,in studio anche ...

