Serie A, oggi inizia la 2a giornata: ecco il programma completo (Di sabato 26 settembre 2020) Ritorna la Serie A con gli anticipi della seconda giornata. Questo il calendario completo: SABATO 26 SETTEMBRE Torino-Atalanta h15 Sampdoria-Benevento h18 Cagliari-Lazio h18 Inter-Fiorentina h20:45 DOMENICA 27 Spezia-Sassuolo h12:30 Verona-Udinese h15 Napoli-Genoa h15 Crotone-Milan h18 Roma-Juve h20:45 LUNEDI’ 28 Bologna-Parma h20:45 Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Ritorna laA con gli anticipi della seconda. Questo il calendario: SABATO 26 SETTEMBRE Torino-Atalanta h15 Sampdoria-Benevento h18 Cagliari-Lazio h18 Inter-Fiorentina h20:45 DOMENICA 27 Spezia-Sassuolo h12:30 Verona-Udinese h15 Napoli-Genoa h15 Crotone-Milan h18 Roma-Juve h20:45 LUNEDI’ 28 Bologna-Parma h20:45 Foto: logoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? SERIE A TI AMO Tutte le notizie ?? - FIGCfemminile : ???? #IlTempoDelleDonne, la kermesse del @Corriere in corso di svolgimento a Milano, oggi racconta le storie di quatt… - storielibere : RT @AIRC_it: “TITS UP! Storie di donne in lotta contro il cancro al seno” è una serie #podcast in 6 episodi, nata dalla collaborazione fra… - DenisVanni : Sono carico per gara 5, credo che Miami possa chiuderla già oggi, ma dall’altra parte mi viene difficile credere ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Partite Serie A oggi 26, 27 e 28 settembre: quali su Sky e su DAZN Money.it Allerta meteo: chiusi scuole, cimiteri e parchi

Lo ha deciso il sindaco Salvetti dopo il codice arancione per vento, mareggiate e temporali. Stamani riunione per i mercati livorno Il sindaco Luca Salvetti, per tutta la giornata di oggi, ha deciso d ...

Seconda ondata/ La corsa del contagio riparte dalla Liguria

E il risultato del confronto fra oggi e marzo-aprile risulterebbe ancora più rassicurante se, anziché disporre solo della serie storica dei casi diagnosticati, disponessimo di quella dei casi ...

Lo ha deciso il sindaco Salvetti dopo il codice arancione per vento, mareggiate e temporali. Stamani riunione per i mercati livorno Il sindaco Luca Salvetti, per tutta la giornata di oggi, ha deciso d ...E il risultato del confronto fra oggi e marzo-aprile risulterebbe ancora più rassicurante se, anziché disporre solo della serie storica dei casi diagnosticati, disponessimo di quella dei casi ...