Sampdoria Benevento, i convocati di Ranieri: c'è Candreva (Di venerdì 25 settembre 2020) Sampdoria Benevento, Claudio Ranieri ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro il Benevento La Sampdoria fa il suo esordio al Ferraris nella sfida contro il Benevento, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Ecco i convocati di Claudio Ranieri Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Leris, Thorsby, Verre, Vieira.Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramirez. Leggi su Calcionews24.com

