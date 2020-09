Romina Power fa una dichiarazione forte | “E’ vergognoso”

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 25 settembre 2020) E’ stata direttamente la notaha fare una, verso qualcuno in particolare dichiarando che “è vergognoso”, vediamo meglio. View this post on Instagram Cittadini di Manduria ,Sava e Avetrana accorsi in massa contro il “depuratore” con sbocco al mare . Io sono solo porta voce loro per difendere la costa Salentina. … L'articolofa una: “E’ vergognoso” Curiosauro.