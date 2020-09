Raffaele Fitto positivo al coronavirus: è asintomatico (Di venerdì 25 settembre 2020) BARI – L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ed ex candidato presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, è positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lui stesso con un post pubblicato sui social. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) BARI – L’eurodeputato di Fratelli d’Italia ed ex candidato presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, è positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lui stesso con un post pubblicato sui social.

TgLa7 : #Coronavirus: Raffaele #Fitto, 'sono positivo e in quarantena' - HuffPostItalia : Raffaele Fitto contro Matteo Salvini: 'Ingeneroso puntare il dito contro di me' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #RaffaeleFitto positivo, contagiata anche la moglie. Entrambi senza sintomi #ANSA - isamiccoli52 : RT @Corriere: Raffaele Fitto positivo al Covid: «Io e mia moglie asintomatici, spero in una pausa degli odiatori» - giu98x : RT @TgLa7: #Coronavirus: Raffaele #Fitto, 'sono positivo e in quarantena' -