Pd Campidoglio: maggioranza a pezzi non apre seduta su bilancio (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – "Al quarto appello il M5S non arriva a 24 voti, la seduta di assestamento di bilancio non apre. La spaccatura all'interno della maggioranza M5S dovuta alla ricandidatura della Sindaca arriva addirittura a bloccare uno degli atti fondamentali di governo della citta'. La Sindaca ne prenda atto e si dimetta. Roma ha bisogno di risposte non puo' essere ostaggio dei contrasti tra le componenti M5S". Cosi' in una nota il Pd Campidoglio.

