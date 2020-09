Nucleare | disarmisti e donne per la pace | “Bandiamolo con il trattato”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – La sicurezza deve fondarsi su giustizia sociale e buona governance del nodo dei diritti umani. E’ questo, secondo Patrizia Serpetti, presidente della Lega internazionale delle donne per la pace e la liberta’ Italia (Wilpf), il modo migliore per prevenire una militarizzazione del comparto della difesa che, per l’appunto, “non e’ affatto garanzia di sicurezza”. Secondo Serpetti, e’ necessario “spostare una grossa fetta della spesa dal capitolo militare a quello civile”. L’attivista ne parla con l’agenzia Dire a margine di un incontro organizzato in Senato alla vigilia della Giornata internazionale per l’abolizione della armi nucleari delle Nazioni Unite, che sara’ celebrata domani, 26 settembre.