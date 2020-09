Mostro di Modena | a 25 anni di distanza gli omicidi rimangono senza un colpevole

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Poco più di un anno fa la Procura diha deciso di riaprire il caso del “di”, il presunto serial killer che avrebbe ucciso almeno otto donne tra il 1985 e il 1995. Si tratta di una delle più efferate serie diin Italia, rimasta ancora oggiun vero responsabile. Mai individuato, infatti, il, né le prove che testimonierebbero l’esistenza di un unico assassino. Questa ipotesi continua a rappresentare una forte suggestione, ma la speranza, in un prossimo futuro, è di riuscire a gettare nuova luce sull’intera vicenda. Otto vittime in dieciNell’agosto del 1985 venne ritrovato a Baggiovara, in provincia di, il corpo della 19enne Giovanna ...