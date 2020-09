Mattino 5, Daniele Mondello: “voglio la verità, tutta la verità” (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella puntata di oggi di Mattino 5 un commovente messaggio è arrivato al programma! A parlare è Daniele, padre di Gioele e marito di Viviana, le cui morti sono tutt’ora rimaste irrisolte. Mattinata movimentata a Mattino 5! Il programma, con l’ultima puntata prima del weekend, ha trattato vari temi di attualità! Dall’aumento dei contagi per Covid al ricollocamento dei migranti della nave Alan Kurdi. La seconda parte del programmaArticolo completo: Mattino 5, Daniele Mondello: “voglio la verità, tutta la verità” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella puntata di oggi di5 un commovente messaggio è arrivato al programma! A parlare è, padre di Gioele e marito di Viviana, le cui morti sono tutt’ora rimaste irrisolte. Mattinata movimentata a5! Il programma, con l’ultima puntata prima del weekend, ha trattato vari temi di attualità! Dall’aumento dei contagi per Covid al ricollocamento dei migranti della nave Alan Kurdi. La seconda parte del programmaArticolo completo:5,: “voglio la verità,la verità” dal blog SoloDonna

