Lazio | Escalante si presenta | “Essere qui è un sogno Mi ispiro ad Almeida e Crespo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Essere in questa squadra è un. Sono pronto per iniziare questa stagione, sono contento e mi piace giocare da mediano. Sto cercando di fare tutto nel modo migliore”. Lo ha dichiarato Gonzalo, approdato allaa parametro zero, durante la conferenza stampa dizione alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Cagliari. “I miei idoli? Miade Crespo. Sto aspettando la mia opportunità per giocare – ha proseguito il centrocampista argentino – Laper me è sempre stata una squadra di alto livello. Quando ho saputo che il club mi voleva non ho avuto nessun dubbio, sono veramente felice di essere qui. Voglio giocare la Champions. Dopo la mia prima esperienza in Italia ...