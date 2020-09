L' accusa di Mediterranea | ' Illegittimo il divieto di imbarco dei due soccorritori'

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Le tardive giustificazioni dichiarate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto non possono nascondere la realtà di un sistematico attacco al soccorso civile in mare, che nasce da una precisa ...

Teresa02247224 : RT @globalistIT: L'accusa di Mediterranea: 'Illegittimo il divieto di imbarco die due soccorritori' - Fusillide : RT @globalistIT: L'accusa di Mediterranea: 'Illegittimo il divieto di imbarco die due soccorritori' - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: L'accusa di Mediterranea: 'Illegittimo il divieto di imbarco die due soccorritori' - globalistIT : L'accusa di Mediterranea: 'Illegittimo il divieto di imbarco die due soccorritori' -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Mediterranea

Il Manifesto

"Le tardive giustificazioni dichiarate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto non possono nascondere la realtà di un sistematico attacco al soccorso civile in mare, che nasce da una precisa v ..."Le tardive giustificazioni dichiarate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto non possono nascondere la realtà di un sistematico attacco al soccorso civile in mare, che nasce da una precisa v ...