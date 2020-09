La verità è che Salvini è uno ' sciupafemmine' | ma non nel senso che pensate voi

lightmoon972 : RT @carloretwitt: #Vulesscapi ?? Cazz ci faceva sta' Barracca Sul palazzo, Com'è possibile nessuno l'ha vista, Questa volta è andata bene N… - TOSADORIDANIELA : RT @carloretwitt: #Vulesscapi ?? Cazz ci faceva sta' Barracca Sul palazzo, Com'è possibile nessuno l'ha vista, Questa volta è andata bene N… - Kram11000 : RT @carloretwitt: #Vulesscapi ?? Cazz ci faceva sta' Barracca Sul palazzo, Com'è possibile nessuno l'ha vista, Questa volta è andata bene N… - carloretwitt : #Vulesscapi ?? Cazz ci faceva sta' Barracca Sul palazzo, Com'è possibile nessuno l'ha vista, Questa volta è andata… - RemiSilvia : RT @fra_tante: Coronavirus, la virologa Yan: 'È un patogeno creato in laboratorio. Nessuno dice la verità: anche l'Oms collabora con Pechin… -

Ultime Notizie dalla rete : verità è

ilGiornale.it

Alle 9.09 gli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, dello studio Chiusano-Chiappero di Torino che segue da sempre le vicende legali della Juventus, hanno fatto il loro ingresso negli uffici ...Si è dimostrato, questa volta come in tante altre occasioni, che la verità spesso viene alterata, ritagliata, ricostruita e restituita in un racconto che magari serve più al lettore ma che non è la ve ...