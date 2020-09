La società segreta dei principi minori, su Disney+ in streaming da oggi (Di venerdì 25 settembre 2020) La società segreta dei principi minori è un film diretto da Anna Mastro disponibile su Disney Plus a partire da oggi 25 settembre 2020! La società segreta dei principi minori è finalmente disponibile in streaming su Disney Plus a partire da oggi 25 settembre 2020: Sam, una principessa non erede al trono perchè secondogenita, partecipa a un programma di addestramento per una nuova classe di figli reali che hanno il compito di salvare il mondo... Sam è una principessa, ma non si comporta propriamente come tale, perchè Sam non è la principessa ereditaria, bensì la secondogenita della sua casata. Seconda in linea di successione al trono del regno di Illyria, Sam si interroga ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) La societàdeiè un film diretto da Anna Mastro disponibile su Disney Plus a partire da25 settembre 2020! La societàdeiè finalmente disponibile insu Disney Plus a partire da25 settembre 2020: Sam, una principessa non erede al trono perchè secondogenita, partecipa a un programma di addestramento per una nuova classe di figli reali che hanno il compito di salvare il mondo... Sam è una principessa, ma non si comporta propriamente come tale, perchè Sam non è la principessa ereditaria, bensì la secondogenita della sua casata. Seconda in linea di successione al trono del regno di Illyria, Sam si interroga ...

