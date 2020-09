Inzaghi aspetta un colpo | gli obiettivi della Lazio

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - Una mezzala in più e/o un attaccante nuovo se partirà Caicedo . Lotito squarcia i veli di copertura, giura che il mercatonon è finito, dice e ridice che 'arriveranno altri acquisti'...

Via libera alla fantasia. Nonostante le difficoltà tecnico-finanziarie ad equilibrare l’indice di liquidità per tesserare Fares e il neo “rientrante” Hoedt (atteso nella capitale), Lotito prova lo sfo ...Acque agitate anche in casa Lazio con l'altro allenatore Simone Inzaghi che aspetta i tanto attesi rinforzi. Il Milan fa un altro passo verso la fase a gironi di Europa League: nel preliminare battuta ...