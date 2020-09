Inter, Pinamonti possibile pedina di scambio: occhio a Gervinho in attacco (Di venerdì 25 settembre 2020) Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l'Inter. Sulle sue tracce la Fiorentina: possibile scambio con Milenkovic. Nerazzurri su Gervinho Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) Andreapotrebbe lasciare l'. Sulle sue tracce la Fiorentina:con Milenkovic. Nerazzurri su

Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - MarcoBovicelli : #Raiola dopo il summit con l’#Inter: “Per #Pinamonti c’è accordo tra club, ora dobbiamo trovarlo noi. Soluzione per… - DiMarzio : Tutte le trattative in ballo tra #Inter e #Genoa - interismo1908 : @Roberto__Erre @MCriscitiello @tvdellosport L Inter spese 70 MLN per gabigol e joao Mario. Spendere Nn vuol dire ri… - ilrossoeilnero2 : @capuanogio Quindi rebic laeo ibra e un altro... e giochiamo con una punta.. ergo , per esempio , la juve col suo m… -