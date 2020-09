"Il virus non è uguale per tutti". Myrta Merlino indignata per il caso-Ibrahimovic, ma scorda qualcosa (Di venerdì 25 settembre 2020) Il caso-Zlatan Ibrahimovic indigna Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Come è noto, il fuoriclasse svedese del Milan è risultato positivo al coronavirus ieri, giovedì 24 settembre, poche ore prima del match dei preliminari di Europa League. Risultato, Zlatan in quarantena ed emergenza in attacco per i rossoneri. Ma la Merlino punta i riflettori su un altro aspetto di questa vicenda. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "Ibrahimovic positivo al Covid-19, ma il Milan gioca come se nulla fosse". La squadra infatti è regolarmente scesa in campo poco dopo la notizia. "Se la stessa cosa fosse successa in una scuola sarebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il-Zlatanindigna, la conduttrice de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Come; noto, il fuoriclasse svedese del Milan; risultato positivo al coronaieri, giovedì 24 settembre, poche ore prima del match dei preliminari di Europa League. Risultato, Zlatan in quarantena ed emergenza in attacco per i rossoneri. Ma lapunta i riflettori su un altro aspetto di questa vicenda. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "positivo al Covid-19, ma il Milan gioca come se nulla fosse". La squadra infatti; regolarmente scesa in campo poco dopo la notizia. "Se la stessa cosa fosse successa in una scuola sarebbero ...

riotta : #Ibrahimovic '#virus ha coraggio sfidarmi cativa idea per lui'. In bocca al lupo #Ibra ma caricaturare malattie in… - piersileri : Rispetto delle regole significa libertà per tutti. Se tutti le rispettano saremo più liberi, non ci saranno chiusur… - myrtamerlino : #Ibrahimovic positivo al #Covid19, ma il #Milan gioca come se nulla fosse. Se la stessa cosa fosse successa in una… - DVD23690077 : RT @myrtamerlino: #Ibrahimovic positivo al #Covid19, ma il #Milan gioca come se nulla fosse. Se la stessa cosa fosse successa in una #scuol… - jack71vr : RT @myrtamerlino: #Ibrahimovic positivo al #Covid19, ma il #Milan gioca come se nulla fosse. Se la stessa cosa fosse successa in una #scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : virus non Vaccino Covid, nuovo studio di Oxford: «Non impedirà di contrarre il virus, ma allevierà solo i sintomi» Il Messaggero Il virus corre in Spagna, è allarme

In Spagna il 21 settembre sono stati registrati ben 10.799 nuovi casi positivi con 241 vittime. Il numero dei decessi è quello più alto da quando è cominciata la seconda ondata dell’epidemia. Nel Paes ...

Myrta Merlino indignata per il caso-Ibrahimovic: "Il coronavirus non è uguale per tutti". Ma scorda qualcosa...

Il caso-Zlatan Ibrahimovic indigna Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Come è noto, il fuoriclasse svedese del Milan è risultato ...

In Spagna il 21 settembre sono stati registrati ben 10.799 nuovi casi positivi con 241 vittime. Il numero dei decessi è quello più alto da quando è cominciata la seconda ondata dell’epidemia. Nel Paes ...Il caso-Zlatan Ibrahimovic indigna Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Come è noto, il fuoriclasse svedese del Milan è risultato ...