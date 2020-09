Il direttore generale delle Fal Matteo Colamussi positivo al covid: 'Sto bene, sono asintomatico' (Di venerdì 25 settembre 2020) Il direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, è risultato positivo al coronavirus . A darne notizia è lo stesso dirigente delle Fal in una nota: 'Nel tardo pomeriggio di ieri, ... Leggi su baritoday (Di venerdì 25 settembre 2020) IlFerrovie Appulo Lucane,, è risultatoal coronavirus . A darne notizia è lo stesso dirigenteFal in una nota: 'Nel tardo pomeriggio di ieri, ...

