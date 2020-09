Fontana | la razza bianca e i camici sporchi

Leggi su wired

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: Marco Bertorello/Afp via Getty Images)La Lombardia si merita un simile presidente? Uno che due anni fa, ancora in campagna elettorale, si presentò spiegando che “laè a rischio, dobbiamo ribellarci”, e che nel pieno di una pandemia che ha sconvolto il pianeta è finito in un’inchiesta di tale bassezza da tirare, pure se non c’entra nulla, un filo rosso fra le parole con cui si candidò e le indagini in cui è coinvolto. Sulla vicenda deiche la società del cognato Andrea Dini – la Dama di cui è socia al 10% anche Roberta Dini, moglie del governatore – ha provato a vendere alla regione per 513mila euro e poi ha precipitosamente (e ufficiosamente) trasformato in una sbilenca donazionenon sembrerebbe ...