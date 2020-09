Finanza | Sandri BlackRock | ' cigni neri sempre più bianchi | aziende sostenibili più attrezzate' Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) () - E questo impatta anche su. "Le nostre analisi - rileva- non si limitano; a guardare quanto sia efficiente un'azienda ma guardano anche ai processi di business". Come ha spiegato lo stesso Fink tutti gli investitori devono avere un quadro; chiaro di come legestiscono le questioni legate allatà, alle risorse umane, alle diversità delle proprie forze di lavoro per valutare la catena di approvvigionamento e il grado di protezione dei dati dei clienti. "Bisogna stabilire il livello di robustezza e il potenziale reputazionale di un'azienda. Un'azienda che non rispetta in pieno questi parametri nel breve periodo può anche essere premiata dal mercato ...