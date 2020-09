Fidanzati uccisi a Lecce, la chiave del giallo nei biglietti insanguinati in cortile (Di venerdì 25 settembre 2020) Fidanzati uccisi a Lecce. Una manciata di biglietti imbrattati di sangue potrebbe contenere la soluzione al giallo di Lecce, nonché il DNA dell’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, pugnalati con estrema ferocia sull’uscio del loro appartamento in via Montello. Eleonora è stata colpita 30 volte, Daniele circa la metà. Prima di morire la ragazza avrebbe gridato: ‘Andrea, no!’. La chiave del giallo dei Fidanzati uccisi a Lecce potrebbe essere in quella manciata di biglietti sporchi di sangue, che l’assassino ha perso nella concitazione della fuga dal cortile del palazzo dove sono stati ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 settembre 2020). Una manciata diimbrattati di sangue potrebbe contenere la soluzione aldi, nonché il DNA dell’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, pugnalati con estrema ferocia sull’uscio del loro appartamento in via Montello. Eleonora è stata colpita 30 volte, Daniele circa la metà. Prima di morire la ragazza avrebbe gridato: ‘Andrea, no!’. Ladeldeipotrebbe essere in quella manciata disporchi di sangue, che l’assassino ha perso nella concitazione della fuga daldel palazzo dove sono stati ...

