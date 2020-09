De Luca minaccia i campani | “Se i contagi non scendono chiuderemo tutto”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Napoli, 25 set – Vincenzo Deè pronto a rimettere il lucchetto allaa. “Se vogliamo convivere con il Covid tenendo aperte le attività economiche, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. La mascherina va indossata sempre quando si è fuori, e sulla bocca. Se non sarà così, e tra 3 o 4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva delo, anziché stabilizzarsi o scendere si aggrava, noitutto“. Così, con i consueti toni da “sceriffo”, il governatore campano appena rieletto (a furor di popolo, forse soddisfatto proprio della gestione dell’epidemia)di far ripiombare la regione nel lockdown come ai tempi dell’emergenza ...

Il Primato Nazionale

Appena rieletto governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha immediatamente inasprito le regole anti-Covid, richiamando i cittadini campani al rispetto dele stesse. “Se vogliamo convivere con il Co ...Napoli. “Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo n ...