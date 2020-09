Dal college NCAA alla top-70 ATP, con umiltà ed equilibrio: la storia di Dominik Koepfer (Di venerdì 25 settembre 2020) “Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dall’umiltà”. Ogni singola parola di questa magnifica frase di Sant’Agostino riassume alla perfezione la storia di Dominik Koepfer. Il ventiseienne tedesco, nato a Furtwangen, nel bel mezzo della Foresta Nera, è balzato agli onori della cronaca per la prima volta agli US Open del 2019, quando partendo dalle qualificazioni ha raggiunto gli ottavi di finale battendo giocatori di grande livello, su tutti il gigante Reilly Opelka al secondo turno e il georgiano Nikoloz Basilashivili al turno successivo. Fu sconfitto solamente dal futuro finalista Daniil Medvedev agli ottavi di finale, dopo aver giocato un primo set praticamente perfetto, mettendo ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dall’umiltà”. Ogni singola parola di questa magnifica frase di Sant’Agostino riassumeperfezione ladi. Il ventiseienne tedesco, nato a Furtwangen, nel bel mezzo della Foresta Nera, è balzato agli onori della cronaca per la prima volta agli US Open del 2019, quando partendo dalle qualificazioni ha raggiunto gli ottavi di finale battendo giocatori di grande livello, su tutti il gigante Reilly Opelka al secondo turno e il georgiano Nikoloz Basilashivili al turno successivo. Fu sconfitto solamente dal futuro finalista Daniil Medvedev agli ottavi di finale, dopo aver giocato un primo set praticamente perfetto, mettendo ...

giovioriolo : @rprat75 Che college è quello di Millsap che non lo riconosco dal logo? - not4ro : @Padrecharles_ @auroraaxg @perchetendenza Okay ma poi non fai la vittima se ti fanno notare che hai generalizzato,… - nEXOLUTION : I dati emersi da uno studio condotto a proposito dal Fisher College of Business mostrano che una risorsa tende a re… - ArkadiMaslow : RT @MariuzzoAndrea: 24 SETTEMBRE 1962 58 anni fa, nonostante le manifestazioni contrarie promosse dal governatore Ross Barnett, la Corte Su… - DanielaPF75 : RT @MariuzzoAndrea: 24 SETTEMBRE 1962 58 anni fa, nonostante le manifestazioni contrarie promosse dal governatore Ross Barnett, la Corte Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal college Dal college NCAA alla top-70 ATP, con umiltà ed equilibrio: la storia di Dominik Koepfer Sportface.it Dieta e sport in gravidanza: lo studio che rivela i benefici per i bimbi

Fare dieta e sport in gravidanza è la chiave giusta per avere bimbi sani. Uno studio mostra che migliorare lo stile di vita delle donne con obesità durante la gravidanza potrebbe apportare significati ...

“The Boys” spinoff in arrivo su Amazon

La notizia arriva, dopo meno di tre settimane dal lancio della seconda stagione della serie basata sul fumetto omonimo, best sellers del New Yok Times, a cura di Garth Ennis e Darick Robertson. Questo ...

Fare dieta e sport in gravidanza è la chiave giusta per avere bimbi sani. Uno studio mostra che migliorare lo stile di vita delle donne con obesità durante la gravidanza potrebbe apportare significati ...La notizia arriva, dopo meno di tre settimane dal lancio della seconda stagione della serie basata sul fumetto omonimo, best sellers del New Yok Times, a cura di Garth Ennis e Darick Robertson. Questo ...