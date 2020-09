Corona virus: positivo dg delle ferrovie appulo lucane, sette casi a Locorotondo Si incrementano le situazioni di contagio (Di venerdì 25 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Il direttore generale delle ferrovie appulo lucane, Matteo Colamussi, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso Colamussi: «Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì ndc) mi sono sottoposto a tampone volontario per il rilevamento del Covid-19- si legge in una nota-. Purtroppo ha dato esito positivo, pur essendo io completamente asintomatico. Di tanto ho informato l’azienda». Il dirigente delle Fal fa sapere inoltre che «strutture aziendali competenti stanno provvedendo ad attivare tutte le procedure previste per la tutela della salute dei dipendenti e la mitigazione del rischio da contagio. Ovviamente osserverò rigidamente le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Di Francesco Santoro: Il direttore generale, Matteo Colamussi, è risultatoal. Ad annunciarlo è lo stesso Colamussi: «Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì ndc) mi sono sottoposto a tampone volontario per il rilevamento del Covid-19- si legge in una nota-. Purtroppo ha dato esito, pur essendo io completamente asintomatico. Di tanto ho informato l’azienda». Il dirigenteFal fa sapere inoltre che «strutture aziendali competenti stanno provvedendo ad attivare tutte le procedure previste per la tutela della salute dei dipendenti e la mitigazione del rischio da. Ovviamente osserverò rigidamente le ...

