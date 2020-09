Caso Stefano Cucchi: “Continua inquinamento delle prove” (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono le parole del pm Giovanni Musarò in aula per il processo che si svolge a porte chiuse e che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere depistato le indagini sul Caso di Stefano Cucchi Il pm Giovanni Musarò ha affermato: “Ancora oggi, nel 2020, nel reparto operativo dei Carabinieri c’è qualcuno che passa … L'articolo Caso Stefano Cucchi: “Continua inquinamento delle prove” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono le parole del pm Giovanni Musarò in aula per il processo che si svolge a porte chiuse e che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere depistato le indagini suldiIl pm Giovanni Musarò ha affermato: “Ancora oggi, nel 2020, nel reparto operativo dei Carabinieri c’è qualcuno che passa … L'articolo: “Continuaprove” proviene da www.meteoweek.com.

DBenedectus : Lo ha affermato oggi in aula Giovanni Musarò nel processo che si svolge a porte chiuse e che vede imputati otto mil… - 3point10 : @parallelecinico @EPalasciano @this_is_stefano Però: io giro sul perno, poi salto per tirare staccando i piedi insi… - Stefano_Gri : RT @gadlernertweet: Ora che l'inchiesta di #Perugia sull'esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l'interessamento di personaggi che contan… - luckyhadley : @HiAmeliaaa - ti consiglio in ogni caso “sulla mia pelle” di Alessio Cremonini,in cui Borghi ha interpretato Stefan… - MaAle68 : @sbonaccini Bravo Stefano, a pelle non piace a noi Toscani. E non solo lei, ma tuttti quelli come lei. Avrei preso… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Stefano Caso Stefano Cucchi: “Continua inquinamento delle prove” MeteoWeek Cucchi, continuano gli inquinamenti delle prove: "C'è un Giuda"

Sul caso dell’omicidio di Stefano Cucchi continuano ancora oggi gli inquinamenti delle prove. Ad affermarlo in aula è stato il pm Giovanni Musarò, nell’ambito del processo che si svolge a porte chiuse ...

Cucchi, nuovi depistaggi. Il pm: «C'è qualche carabiniere che passa atti a imputati, lo scoveremo»

«Ancora oggi, nel 2020, nel Reparto operativo dei carabinieri c'è qualcuno che passa gli atti a qualche imputato. Siamo stati stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11 anni». È q ...

Sul caso dell’omicidio di Stefano Cucchi continuano ancora oggi gli inquinamenti delle prove. Ad affermarlo in aula è stato il pm Giovanni Musarò, nell’ambito del processo che si svolge a porte chiuse ...«Ancora oggi, nel 2020, nel Reparto operativo dei carabinieri c'è qualcuno che passa gli atti a qualche imputato. Siamo stati stanchi di questi inquinamenti probatori che vanno avanti da 11 anni». È q ...