Carlo Cracco nel mirino, l’accusa del web: “Sui prezzi ti sprechi” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora una volta Carlo Cracco è al centro delle polemiche. La sua pizza è l’oggetto delle critiche, ecco cosa è successo I clienti si ribellano al famoso chef milanese, Carlo Cracco. Questa volta sembra averla combinata grossa lasciando tutto il ristorante a bocca aperta. Ha portato a tavola solo due terzi di una pizza ordinata, … L'articolo Carlo Cracco nel mirino, l’accusa del web: “Sui prezzi ti sprechi” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora una voltaè al centro delle polemiche. La sua pizza è l’oggetto delle critiche, ecco cosa è successo I clienti si ribellano al famoso chef milanese,. Questa volta sembra averla combinata grossa lasciando tutto il ristorante a bocca aperta. Ha portato a tavola solo due terzi di una pizza ordinata, … L'articolonel, l’accusa del web: “Suiti sprechi” proviene da YesLife.it.

strwberymiilk : @starkxlewis come quando certe persone dal nulla diventano carlo cracco e fanno un delirio perché qualcuno ha usato… - NuovoAccount4 : Carlo #Cracco invece di servire la #pizza con uno spicchio in meno e il prezzo pieno, perché non fai una pizza più… - paolomorelli37 : @ilgiornale Carlo Cracco, la pizza lasciala fare ai Napoletani. - MilanoStremitz1 : RT @ilgiornale: Piovono critiche (di nuovo) per la pizza di Carlo Cracco. Lo chef ha servito solo due terzi di pizza ai clienti ma l'idea è… - infoitcultura : 'A Masterchef i piatti li lanciavi', 'Sui prezzi ti sprechi'. Il web contro Carlo Cracco per la pizza antispreco -